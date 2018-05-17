Астрономы нашли черную дыру, которая растет с огромной скоростью

Австралийские ученые обнаружили черную дыру, которая растет быстрее, чем все черные дыры, известные сегодня.

Этот объект поглощает эквивалент массы нашего Солнца каждые два дня, пишет Science Alert.

Обнаруженная сверхмассивная черная дыра находится в центре квазара под названием J2157-3602. По оценкам ученых, масса объекта примерно в 20 миллиардов раз превышает массу Солнца, при этом он продолжает очень быстро расти.

"Эта черная дыра растет настолько быстро, что она светит в тысячи раз ярче, чем вся галактика, из-за всех газов, которые она всасывает ежедневно, что вызывает много жары", - говорит один из команды исследователей, Кристиан Вольф из Австралийского национального университета.

"Если бы этот монстр находился в центре нашей галактики Млечный Путь, он казался бы в 10 раз ярче, чем полная Луна. Он выглядел бы как невероятно яркая звезда, которая почти закрывала бы все звезды в небе", - добавил Вольф.

Такая дыра в нашей галактике, по мнению Вольфа, уничтожила бы всю жизнь на Земле, благодаря рентгеновскому излучению. К счастью, этот объект расположен на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли.

Квазар был найден путем поиска данных со спутника ЕКА Gaia, инфракрасного космического телескопа NASA WISE и телескопа австралийского университета SkyMapper. На сегодня было обнаружено только несколько квазаров и сверхмассивных черных дыр такого масштаба. Теперь задача состоит в том, чтобы разобраться, как эти объекты могли расти так быстро и вырасти до таких больших размеров.

"Такие большие и быстрорастущие черные дыры чрезвычайно редки, и мы уже несколько месяцев ищем их при помощи SkyMapper", — добавил Вольф. Он отмечает, что поиски подобных космических "монстров" продолжаются.