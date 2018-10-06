Ученые публиковали фейковые исследования, чтобы доказать, что в науке проблема дискриминации взяла верх над поиском истины

Трое ученых признались, что в течение года под вымышленными именами отправляли в серьезные научные издания псевдонаучные социальные исследования. Авторы пытались продемонстрировать, что идеология в социальных науках взяла верх над здравым смыслом.

Об этом сообщает BBC.

По их мнению, в социальных науках сложилась ситуация, в которой осуждение "угнетателей" и оправдание "униженных" стали важнее поиска истины.

"Культура диктует нам, что приемлемыми могут быть только выводы определенного рода - например, белый цвет кожи или мужественность обязательно должны быть проблемой. И борьба с проявлениями социальной несправедливости ставится выше объективной правды", - объяснили исследователи.

Как следствие, считают авторы эксперимента, "человек, который ставит под сомнение исследования в области идентичности, привилегий и угнетения, рискует быть обвиненным в ограниченности и предвзятости".

Из 20 работ семь были отрецензированы ведущими учеными и опубликованы. "Исследования" касались проявлений борьбы с социальной несправедливостью, в частности, феминизма, вопроса расовой идентификации и сексуальной ориентации.

В каждой статье выдвигалась теория, которая осуждает тот или иной "социальный конструкт". При этом работы были написаны с юмором, ссылались на несуществующие источники и выводы в них часто доходили до абсурда.

В одной работе крайнюю степень ожирения авторы признавали свободным выбором здорового человека. В другой - мастурбацию, когда мужчина представляет женщину, требовали признать актом сексуального насилия в отношении нее. Статью о том, что секс между собаками в парке следует рассматривать в контексте культуры изнасилований, отметили специальной наградой.

Научные журналы, где были обнародованы псевдонаучные работы, убрали публикации из своих сайтов.

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