Около космического центра NASA нашли плиту со следами десятков динозавров

Плита из песчаника возрастом более 100 миллионов лет, которую обнаружили около Центра космических полетов имени Годдарда NASA, содержит, по меньшей мере, 70 следов млекопитающих и динозавров.

Статья о том, какие же виды динозавров ходили по этой плите была опубликована 31 января 2018 года, сообщается на официальном сайте NASA.

Следы на плите были обнаружены местным экспертом Рэем Стэнфордом еще в 2012 году. Раскопки показали, что плита была размером с обеденный стол, а в последующие годы выяснилось, что она покрыта следами.

Сам Рэй Стэнфорд, палеонтолог Мартин Локли из Университета Колорадо в Денвере, и другие ученые за шесть лет смогли документально подтвердить, что в песчанике остались следы более 70 динозавров и млекопитающих. В частности, было найдено 26 следов млекопитающих разных видов.

"Концентрация следов млекопитающих на этом источнике на порядок выше, чем в любом другом в мире. Я не думаю, что когда-либо видел плиту такого размера, составляющую пару квадратных метров, где имеется более 70 следов стольких разных типов", - сказал Мартин Локли, один из авторов исследования.

Анализ следов доказывает, что все они, вероятно, были оставлены в течение нескольких дней друг от друга в месте, которое могло быть краем болота. Среди этих отпечатков могли оказаться даже следы хищника и его жертвы в те дни.

"Это как машина времени. Мы можем взглянуть на несколько дней активности этих животных, и мы можем это представить. Плита позволяет нам глубоко заглянуть в древние времена на Земле. Это просто потрясающе интересно", - сказал Стэнфорд.

Ранее НВ сообщало, что палеонтологи из египетского Университета Мансура обнаружили скелет гигантского динозавра в оазисе Дахла в центральном Египте. Динозавр получил видовое имя Mansourasaurus shahinae. Судя по всему, рептилия при жизни могла весить около 5,5 тонн и была травоядной.