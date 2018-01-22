В США разработали универсальный анализ крови на рак

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе тестируют универсальный анализ крови CancerSEEK, который выявляет восемь наиболее часто встречающихся видов рака.

Целью ученых была разработка универсального теста, который можно проходить раз в год для того, чтобы выявить раковую опухоль на ранней стадии, сообщает BBC.

Раковые опухоли выделяют крошечные участки мутировавших ДНК и белки-онкомаркеры в кровоток. Тест CancerSEEK ищет мутации в 16 генах, которые обычно вызывают рак, и восемь видов маркеров, которые появляются в плазме крови при уже формирующейся опухоли. Анализ был опробован на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и груди, который пока не распространился на другие ткани. Тест обнаружил рак в 70% случаев.

Теперь тест CancerSEEK протестируют на тех, у кого не диагностирован рак. Тогда можно будет сделать окончательные выводы о его эффективности.

Врач из медицинской школы университета Джонса Хопкинса Кристиан Томасетти говорит, что в случае с раком самое важное - ранняя диагностика.

"Это очень сильно влияет на уровень смертности", - говорит он. Чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее вылечить. К примеру, у рака поджелудочной железы настолько мало симптомов и его можно обнаружить столь поздно, что четыре из пяти пациентов умирают в год постановки диагноза.

Число исследуемых белков и мутаций в тесте можно увеличивать, что позволит увидеть больше разновидностей заболевания. Герт Аттард из Института исследования рака в Лондоне, практикующий онколог, считает подобный тест "Святым Граалем".

Однако, по его словам, все еще непонятно, что делать после того, как раковая опухоль была диагностирована. В некоторых случаях лечение не опасной для жизни опухоли может быть даже хуже, чем постоянное наблюдение за пациентом. Например, в случае с медленно прогрессирующим раком простаты постоянное наблюдение показало себя лучше, чем лечение.

"Когда мы иначе диагностируем болезнь, мы не должны считать, что всем без исключения необходимо лечение", - говорит Аттард.

На доказательство того, что анализ работает в качестве метода ранней диагностики, может уйти 5-6 лет, говорит Ричард Марэ из Cancer Research UK.

"То, что анализ определяет раковую опухоль, еще не значит, что он успешно определит ее на бессимптомной стадии. Чувствительность теста к первой стадии рака в ходе исследования составила всего 40%", - говорит Пол Фаро, профессор Кембриджского университета.

Стоимость анализа CancerSEEK составляет менее $500.