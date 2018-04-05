В США разгорается скандал из-за врача, который тайно оплодотворил бесплодную пациентку

После сдачи ДНК-теста американка Келли Роулетт узнала, что ее отцом является человек по имени Джеральд Мортимер, который жил в сотнях миль от дома ее родителей.

Оказалось, что Мортимер - это врач, который много лет назад лечил родителей Келли от бесплодия, пишет Gizmodo.

В 1979 году родители Келли испытывали трудности с зачатием и искали помощи у доктора Мортимера. Он диагностировал у будущей матери Келли Раулетт загиб матки, затрудняющий зачатие, а у ее мужа — низкую концентрацию сперматозоидов в сперме. Медик предложил смешивать сперму отца Роулетт с небольшим количеством спермы анонимного донора, чтобы увеличить шансы на зачатие и использовать эту смесь для искусственного оплодотворения.

Согласно иску, родители поддержали это решение при выполнении нескольких условий: донором должен был быть студент колледжа, который выглядел как отец Роулетт, с каштановыми волосами и голубыми глазами, высотой более шести футов.

Однако, судя по всему, Джеральд Мортимер не тратил силы на поиски донора, а использовал свою собственную сперму. В 1981 году Мортимер передал паре здоровую девочку, никогда не раскрывая, что она может быть его собственной.

"Доктор Мортимер знал, что Келли Роулетт была его биологической дочерью, но не раскрыл этого", - говорится в иске.

Роулетт и ее родители подают в суд на Мортимера и Ассоциацию акушеров-гинекологов Айдахо-Фолс. Медиков обвинили в медицинской халатности, мошенничестве, оскорблении действием, нарушении договора и причинении эмоциональных страданий по небрежности. Семья требует более $75 000 в качестве компенсации ущерба.

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