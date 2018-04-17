В Китае ребенок появился на свет спустя четыре года после смерти родителей

Биологические родители малыша погибли в автокатастрофе в 2013 году, но незадолго до смерти мужчина и женщина заморозили несколько эмбрионов - в надежде зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения.

Оплодотворенные яйцеклетки несколько лет пролежали в жидком азоте, замороженные при температуре минус 196 градусов Цельсия, пишет BBC.

Во время автокатастрофы эмбрионы хранились в больнице китайского города Нанкин, замороженные в емкости с жидким азотом. После длительных юридических разбирательств суд передал права на их использование четырем родителям погибшей пары.

Согласно сообщениям местных СМИ, ранее не было подобных случаев того, чтобы родители унаследовали замороженные эмбрионы своих детей.

Эмбрионы можно было вывезти из больницы Нанкина только при условии, что их примет другая больница. Однако из-за юридической неясности вокруг эмбрионов в Китае было сложно найти еще одно медицинское учреждение, согласное принимать в этом участие. Кроме того, суррогатное материнство в Китае запрещено. Родственникам пришлось вывести эмбрионы за границу - это был единственный способ решить проблему.

В результате родители погибшей пары решили воспользоваться услугами агентства суррогатного материнства в Лаосе, где это законно. Но и тут возникла проблема - ни одна авиакомпания не согласилась принять на борт термос с жидким азотом. Груз пришлось везти машиной.

В Лаосе эмбрионы подсадили в матку суррогатной матери, и в декабре 2017 года на свет появился мальчик. Его назвали Тяньтянь.

Проблема в том, что родился Тяньтянь не в Лаосе, а в Китае, куда его суррогатная мать приехала по простой туристической визе. Поскольку ни одного из родителей мальчика не осталось в живых, всем четырем бабушкам и дедушкам ребенка пришлось сдавать анализ ДНК, чтобы доказать, что это их внук, и что оба его родителя были китайцами, а значит, и ребенок является китайским подданным.