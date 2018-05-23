Нейрохирурги объяснили невероятный танец Майкла Джексона

Индийские нейрохирурги изучили трюк Майкла Джексона из клипа "Smooth Criminal" и пришли к выводу, что обычный танцор не способен повторить это движение, не повредив позвоночник.

Во время съемок "нарушающего законы притяжения" трюка Джексон совершал наклон под углом 45 градусов с абсолютно прямой спиной, при этом использовал в качестве точки опоры лишь голеностопные суставы, пишет BBC.

На съемках клипа певца поддерживали тросы. На концертах он продолжил повторять свой трюк, но уже в специально созданных для этого ботинках. В каблуках тех туфель, запатентованных в 1993 году на имя певца, имелась специальная треугольная прорезь, куда вставлялся колышек или другая металлическая зацепка, заготовленная в полу.

В статье "Как Майкл Джексон бросил вызов нашему пониманию биомеханики позвоночника", опубликованной в журнале Journal of Neurosurgery, ученые делают вывод, что даже в этих ботинках обычный человек не смог бы повторить то, что сделал Джексон. Максимум, что может получиться у обычного человека - это наклон в 20 или 30 градусов.

"Но даже со специальной обувью такое движение очень сложно повторить, потому что для этого нужно, чтобы постуральные мышцы нижних конечностей, а также мышечный корсет и мышцы позвоночника были очень сильными", - пишут ученые.

Нейрохирурги объясняют: когда человек стоит прямо, центр тяжести у него располагается в районе второго крестцового позвонка. Когда же он наклоняется с прямой спиной, как это делал Джексон, мышца, выпрямляющая позвоночник, становится своего рода "тросом", который держит тело, пока центр тяжести смещается.

Но как только точкой опоры наклоненного тела становятся голеностопы, мыщца, выпрямляющая позвоночник, "выходит из игры" и центр тяжести смещается в ахиллесово сухожилие.

В этой позе можно простоять совсем недолго. А падение из такого положения может закончиться переломом позвоночника или серьезными растяжениями, предупреждают специалисты.

Как признаются ученые, танцевальные движения "короля поп-музыки" дали толчок новым исследованиям в травматологии.