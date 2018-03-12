Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2018 году

Когда в Украине состоится переход на летнее время в 2018 году

В 2018 году переход на летнее время состоится в ночь с 24-го на 25-е марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3:00 утра. Как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья?

Перевод стрелок всегда сопряжен со сменой ритма жизни, а следовательно - с дополнительным стрессом.

Справиться с ним помогут несколько простых шагов.

1 Свежий воздух

Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. Вне зависимости от того, грядет ли переход на летнее время или человек вообще живет в стране, где стрелки часов никогда не переводят (а есть и такие страны).

Однако когда впереди - смена режима дня, пешие прогулки должны стать неотъемлемой частью вашего образа жизни. Как минимум за неделю до перевода стрелок на летнее время.

2 Ложитесь пораньше

Примерно за неделю до предстоящего перевода часов стоит начать ложиться спать пораньше. Таким образом ваш организм сможет заранее адапатироваться к грядущему сдвигу в распорядке дня.

3 Снижайте нагрузку

Как бы смешно это не звучало, но постарайтесь избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему в дни, предшествующие переводу часов, а также в первые недели после него.

Исследователи выяснили, что в первые дни после перевода стрелок на летнее время количество несчастных случаев на производствах возрастает на 5%. Стоит дать организму возможность приспособиться к новому распорядку дня. В особенности это актуально для пожилых людей и тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Риск инсультов после перехода на летнее время возрастает на 8%.

4 Внимание к еде

Постарайтесь не усугублять стресс, который вызывает в организме переход на летнее время, дополнительным стрессом от неправильного питания.

Стоит исключить жирную и острую пищу, есть поменьше сладкого. Поскольку после зимы натуральные овощи с витаминами не сыскать, логично начать принимать витамины в таблетках.

5 Не садитесь за руль

Вышеупомянутая рекомендация о пеших прогулках отлично сочетается и с рекомендацией не садиться за руль в первые дни после перевода стрелок на летнее время. Нарушение режима, нехватка сна могут спровоцировать состояние, в котором лучше не управлять машиной. Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах возрастает.

6 Откажитесь от кофе и алкоголя

Медики также рекомендуют в первые дни после перехода на летнее время отказаться от кофе и алкогольных напитков. Они могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня.