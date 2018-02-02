Японские исследователи создали новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Ученые из японского Национального исследовательского центра долгожительства разработали метод диагностики болезни Альцгеймера по одному анализу.

Для проведения такого исследования требуется минимальное количество крови, пишет Science News.

Новый метод основывается на выделении веществ, которые содержат белок бета-амилоид. Именно это вещество считают одной из главных причин развития болезни Альцгеймера. Этот белок может начать накапливаться в организме человека за десятилетия до того, как обнаружатся внешние признаки заболевания.

"Новый анализ крови может выявить людей с отклоняющимся от нормы количеством бета-амилоида в мозге с точностью примерно в 90 процентов", — отмечают авторы работы.

Новый тест проводится с использованием масс-спектрометрии, кровь сканируется на наличие в ней пептидов и соединений аминокислот, которые могут привести к образованию бета-амилоидных бляшек.

При этом вместо того, чтобы смотреть на общий уровень белка в крови, команда вычислила соотношение между различными типами бета-амилоидных бляшек, подчеркнул соавтор работы Катсухико Янагисава, геронтолог в Национальном центре по гериатрии и геронтологии в Обу, Япония.

Отметим, ученые уже провели тесты на 230 австралийских и японских пациентах, возраст которых составлял от 60 до 90 лет. В 9 из 10 случаев диагноз подтверждался другими популярными методами определения болезни.

По мнению ученых, новые результаты являются многообещающими, но тест все еще нуждается в большом количестве доработок, прежде чем он может быть использован в клинике. Еще одна проблема этого теста - стоимость. Пока не ясно, будет ли новый анализ крови более доступным, чем сканирование мозга или спинномозговая пункция.

Тем не менее, в перспективе анализ будет способствовать разработке эффективных лекарств от заболевания.