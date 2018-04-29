Гарвардские ученые: отказ от мяса может предотвратить треть преждевременных смертей

По меньшей мере треть преждевременных смертей можно предотвратить, если человечество перейдет на вегетарианство, подсчитали ученые из Гарвардской медицинской школы, передает The Telegraph.

Считается, что около 30 млн смертей в мире можно предотвратить, так как они вызваны ожирением, курением, плохим питанием и другими факторами, которых теоретически можно избежать.

Докладывая о результатах предварительного исследования на конференции в Ватикане, гарвардский профессор эпидемиологии и питания Уолтер Уиллет отметил, что речь не обязательно идет о строгой веганской диете – скорее о преобладании овощей и фруктов.

"Здоровое питание связано со снижением практически всех рисков. В этом нет ничего удивительного, поскольку все в нашем теле соотносится с одними и теми же базовыми процессами", - сказал он.

Другой докладчик, профессор Дэвид Дженкинс из Университета Торонто отметил, что его команда провела эксперимент с диетой горилл. Ученые проверили, насколько питание обезьян, состоящее в основном из фруктов и овощей, подходит людям, и обнаружили, что в течение двух недель у испытуемых на 35% снизился уровень холестерина.

Доктор Нил Барнард заявил, что низкокалорийная веганская диета лучше всего подходит для людей с диабетом и ревматоидным артритом.

Напомним, итальянские ученые приравняли пользу вегетарианства к средиземноморской диете.

Согласно социологическим исследованиям, 5,2% населения Украины, или почти 2 миллиона, не употребляют мяса.