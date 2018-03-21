Британские врачи впервые успешно использовали стволовые клетки для восстановления зрения

Врачи из глазной больницы Мурфилдз в Лондоне с помощью революционной методики смогли восстановить зрение двум пожилым пациентам.

Теперь можно надеяться, что новая форма терапии будет доступна в Британии в течение следующих пяти лет, сообщает Science Alert.

Два пожилых пациента страдали от состояния, которая называется дегенерацией желтого пятна - связанного с возрастом состояния сетчатки, которое отвечает за примерно половину всех случаев слепоты. Это болезнь включает в себя разрушение слоя клеток за светочувствительными колбочками и палочками, которые образуют сетчатку глаза.

С течением времени эта устойчивая дегенерация может постепенно расширяться в слепое пятно, которое мешает зрению человека. Причины заболевания не ясны, но риск получения этого состояния значительно возрастает у лиц старше 50 лет.

Новый способ лечения этой болезни был разработана учеными из Университетского колледжа Лондона с помощью сотрудников Национального института исследований в области здравоохранения. Процедура проводится всего за 45 минут под местной анестезией. Всего из одной эмбриональной стволовой клетки получают 6-миллиметровый участок со 100000 пигментных клеток сетчатки.

"За несколько месяцев до операции мое зрение был действительно ужасным, я не мог ничего увидеть правым глазом. Это замечательно, что сделала команда, и мне так повезло, что мне вернули мое зрение", - сказал журналистам один из участников эксперимента, 86-летний Дуглас Уотерс.

12-месячное последующее клиническое наблюдение за Уотерсом и еще одним пациентом показало, что оба участника эксперимента продемонстрировали значительные улучшения. В то же время, трансплантированные клетки не были идеальной заменой, врачи фиксировали небольшие признаки отторжения. Тем не менее, оба пациента, как отмечают медики, "оставались относительно здоровыми" и сообщили об улучшении зрения.

После успеха в лечении двух пациентов врачам разрешили продолжить эксперимент еще на восьми. Если метод еще раз докажет свою эффективность, специалисты надеются внедрить его в клиническую практику по всему миру в течение ближайших пяти лет.