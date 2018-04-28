Билл Гейтс вложит 12 миллионов в создание универсальной вакцины от гриппа

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестирует 12 миллионов долларов в проект разработки универсальной вакцины против гриппа, сообщает пресс-служба фонда.

Фонд Гейтсов объявил о начале конкурса на разработку вакцины, которая должна охватывать различные штаммы вируса гриппа, регулировать сезонную заболеваемость и возможные пандемии гриппа.

Конкурс приурочен к столетию пандемии "испанки" - разновидности гриппа, жертвами которой стали около 100 миллионов человек во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемии гриппа ежегодно приводят к смерти от 290 до 650 тысяч человек.

Организаторы конкурса считают, что лучшие результаты должно показать сотрудничество в разных областях: биологии, вирусологии, иммунологии, искусственного интеллекта.

Наиболее перспективные проекты получат до 2 млн долларов на пилотные исследования. В проект, эффективность которого будет доказана, например, на исследованиях на животных, вложат до 10 млн долларов.

Организаторы ожидают, что первые клинические исследования новых вакцин могут начаться уже в 2021 году.

Тем временем основанный в Оксфорде стартап Vaccitech собирается к концу 2019 года завершить испытания универсальной прививки от гриппа.