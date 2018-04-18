Австралийские ученые доказали, что люди продолжают эволюционировать

Генетики из Университета Квинсленда в Австралии в нашли человеческом геноме доказательства того, что функции нашего организма меняются.

Исследователи изучили геномные данные 126 545 человек, чтобы показать эволюционные различия между поколениями, пишет Science Alert.

Естественный отбор включает в себя медленные изменения, которые занимают поколения, и эти изменения часто настолько тонкие, что мы даже не замечаем. Чтобы отследить эти изменения, группа исследователей из Института молекулярных биологических наук и Института мозга Квинсленда использовала статистический метод для поиска мутаций в ДНК.

Они тщательно исследовали 28 сложных признаков, таких как минеральная плотность пятки, облысение у мужчин, возраст женщины при первых менструациях и менопаузе, возраст женщин при первых родах, силу схваток и размеры тазобедренного сустава.

Изучая гены, связанные с этими признаками у людей в разном возрасте, можно увидеть различия между поколениями. Исследователи заявили, что обнаружили признаки отрицательного отбора - удаление вредных вариантов генов - по нескольким признакам. И самое сильное свидетельство нашлось в чертах, связанных с сердечно-сосудистой и репродуктивной функциями.

Для сердечно-сосудистой функции команда обнаружила изменения, связанные с окружностью талии и соотношением талии и бедер. Было обнаружено, что избыток жира вокруг талии был значительно связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, люди с этим признаком чаще умирают в более раннем возрасте, а, значит, этот признак будет встречаться все реже.

Сильные изменения от поколения к поколению показал также возраст женщины в период менопаузы. Возраст первых менструаций и возраст при первых родах также значимо меняются с течением времени.

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