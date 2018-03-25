Доклад ООН: к 2100 году в Африке вымрет половина видов животных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Две последние особи белого носорога - обе самки

Две последние особи белого носорога - обе самки

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразие в мире существенно сократится уже к 2050 году, сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная проблема для биоразнообразия - изменение климата.

В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный вылов продолжится в таком же темпе.

К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхание африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений. Ситуация ухудшится в связи с ростом населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиарда до 2,5 миллиардов человек.

Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

Смотрите также

Напомним, на днях в Кении умер последний самец белого носорога.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Наука ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове