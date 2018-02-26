Внезапно. Ледник Росса в Антарктиде не тает, а замерзает

Новозеландские климатологи считают, что шельфовый ледник Росса не тает, как думают многие, а замерзает.

Такие выводы были сделаны после того, как в ноябре ученые из Новой Зеландии пробурили скважину глубиной 300 метров в шельфовом леднике Росса, говорится в статье Popular Mechanics.

Ученые из Новой Зеландии использовали сверло с горячей водой, чтобы проникнуть глубоко в шельфовый ледник Антарктиды. Измеряя температуру ниже шельфа, они ожидали, что лед будет таять.

Вместо этого вода кристаллизовалась и замерзала. В видео из National Geographic можно увидеть белые точки кристаллов льда, когда камера опускается вглубь. Если бы шельф таял, отверстие на этом уровне имело бы гладкие края.

"Это взорвало наше сознание", – сказала Кристина Халбе, гляциолог из Университета Отаго в Новой Зеландии, которая возглавляла проект.

Ученые оставили в скважине приборы для измерения течения и температуры под ледником на следующие несколько лет. Причины того, что конкретно происходит на леднике Росса, будут понятны после дополнительных исследований. Пока же можно сказать, что никакого катастрофического таяния ледника в ближайшее время не будет.

Ранее НВ сообщало, что фотожурналист Кристофер Мишель снял удивительный пейзаж во время недавней поездки в Антарктиду. Снимок был сделан недалеко от Южного полюса. Фотограф сумел запечатлеть явление под названием паргелий.