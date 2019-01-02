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В США открытые виды жуков назвали в честь драконов из Игры престолов

Сегодня, 22:59
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Новые виды жуков-скарабеев drogoni, rhaegali и viserioni

Фото: omaha.com

Профессор университета Небраски-Линкольна Бретт Рэтклифф назвал открытые виды жуков-скарабеев в честь драконов из сериала Игра престолов и серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Об этом сообщает The Omaha World-Herald.

Энтомолог назвал три из восьми своих новых открытий drogoni, rhaegali и viserioni. Имена представляют собой латинизированные версии имен Дрогон, Визерион и Рейгаль, которые являются драконами в художественном произведении.

Рэдклифф сказал, что он фанат сериала, однако главной целью такого поступка было привлечение внимания к биоразнообразию и количеству необнаруженных видов.

"Когда вы создаете такие имена, вы делаете это, чтобы получить немного известности и привлечь к ней внимание общественности. Мы все еще открываем для себя жизнь на Земле. Один из четырех живых существ на Земле – жук. Мы не обнаружили их всех. Мы даже не близко", – заявил Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, он дал название сотни видов за свою 50-летнюю карьеру, и создание новых названий становится сложным. Правила именования рекомендуют не использовать юмор или оскорбления, и особенно полезны, чтобы избежать дублирования имен.

Энтомолог добавил, что отсылка к поп-культуре также является способом обойти то, что "ученые относятся к себе слишком серьезно".

Drogoni и viserioni можно найти в Колумбии и Эквадоре, а rhaegali во Французской Гвиане.

Теги:   Игра престолов США

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