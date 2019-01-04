В США обнаружили первого за два года детеныша северного гладкого кита Сегодня, 22:37 330 Цей матеріал також доступний українською Численность вида составляет всего 450 особей

В США в штате Флорида ученые-экологи впервые за два года заметили у побережья самку северного гладкого кита с детенышем.

Об этом сообщает NPR.

После неудачного сезона наблюдений 2017-2018 года, когда исследователям не удалось заметить ни одного нового детеныша кита, в конце декабря 2018 года у устья реки Сент-Джонс на севере штата Флорида наблюдатели морского научно-исследовательского института штата заметили самку с неизвестным детенышем.

Кроме того, ученые считают, что пять замеченных на юге китов могут оказаться беременными самками.

Отмечается, что численность вида северных гладких китов составляет всего 450 особей.

Северные гладкие киты (Eubalaena glacialis) были практически полностью истреблены охотниками. Их популяция снизилась с как минимум сотни тысяч до 300-450 особей и очень плохо восстанавливается в том числе из-за низкой рождаемости.

По мнению исследователей, проблемы с размножением у северных гладких китов могут быть вызваны смещением ареала обитания планктона, которым они питаются, на север из-за глобального изменения климата. Самкам приходится преодолевать все большие расстояния между севером Канады, где киты кормятся, и американскими побережьями Флориды и Джорджии, где размножаются и растят детенышей.

С 1986 года северные гладкие киты защищены от охоты мораторием.