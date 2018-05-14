В США обнаружили двуглавого олененка

В штате Миннесота грибник во время прогулки в лесу увидел необычное погибшее животное – новорожденного олененка с двумя головами и шеями.

После изучения трупа животного, ученые установили, что это была самка белохвостого оленя, пишет Science Alert.

Эти оленята оказались соединенными близнецами - первыми, о которых известно, что они были рождены. Все другие примеры таких соединенных близнецов наблюдались только в утробе.

"Это потрясающий и крайне редкий случай. Мы не можем даже оценить редкость этого. Из десятков миллионов оленей, которые ежегодно рождаются в США, есть, вероятно, аномалии, о которых мы даже не знаем", - говорит эколог Джино Д'Анджело из Университета Джорджии.

Подобные близнецы чаще встречаются у домашних животных, таких как овцы и коровы, но крайне редко у диких животных. Из 19 случаев соединенных близнецов в дикой природе, которые описаны в научной литературе между 1671 и 2006 годами только 5 были оленями.

Исследовательская группа провела вскрытие, МРТ и компьютерную томографию тела в Ветеринарной диагностической лаборатории Университета Миннесоты. Они обнаружили, что у самок-оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части, так что были две отдельные шеи и две отдельные головы.

По состоянию легких исследователи выяснили, что животное никогда не дышало и, видимо, родилось мертвым. Также у него было два желудочно-кишечных тракта. Селезенок тоже было две. Печень была одна, и она была деформирована.

"Их анатомия указывает на то, что олени не были жизнеспособны. Тем не менее, они были найдены ухоженными и в естественном положении, то есть мать пыталась ухаживать за ними после родов. Материнский инстинкт очень силен", - сказал Д'Анджело.

В 2017 году НВ сообщало, что голландские рыбаки случайно поймали в Северном море двухголового дельфина вида морская свинья или Phocoena phocoena. Рыбаки сделали множество фотографий животного и выбросили его за борт. Ученые отмечают, что это первый случай обнаруженных сиамских близнецов у морских свиней, которых называют еще азовками.