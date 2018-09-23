24 сентября 2018, понедельник

В США обнаружили чрезвычайно редкостную змею, медноголового щитомордника с двумя головами - видео

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Дикие бицефалические змеи исключительно редки, потому что долго не живут

Дикие бицефалические змеи исключительно редки, потому что долго не живут

Двухголового младенца медноголового щитомордника обнаружили в этом месяце в штате Вирджиния. Змея ползала во дворе местного жителя. Это чрезвычайно редкостное явление, поскольку змеи с двумя головами не могут жить долго.

Об этом сообщает CNN.

Свидетель, пожелавший остаться неназванным, связался с Герпетологическим обществом Вирджинии.

“Дикие бицефалические змеи исключительно редки, потому что они долго не живут. Слишком много трудностей приходится им преодолевать изо дня в день с двумя головами”, - сказал герпетолог Дж. Д. Клеопфер.

Исследователи Центра дикой природы попытались выяснить, каким образом обе головы сообщаются с телом.

“Судя по анатомии, для такой змеи лучше питаться левой головой, но это может оказаться проблемой, поскольку левая голова доминирующая, то есть более активно реагирует на стимулы”, - сообщили в Центре дикой природы в пятницу.

Бицефалический медноголовый щитомордник не доступен для публичного обозрения. Профессионалы делают все возможное, чтобы продлить жизнь гадюки. Если змея выживет, ее передадут в зоопарк с образовательными целями.

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