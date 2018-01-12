В России в угольном разрезе нашли останки пещерного льва

При проведении работ в забое в Сибири работники угольного разреза нашл кости вымершего пещерного льва

Возраст останков составляет более 30 тысяч лет и они прекрасно сохранились, уверяет пресс-служба ОАО "Кузбассразрезуголь".

Горняки передали кости специалистам Кемеровского областного краеведческого музея. По заключению ученых-палеонтологов, найденные останки принадлежат пещерному льву, который является подвидом современного льва и вымер ориентировочно 10 тысяч лет назад.

В ближайшее время для детального изучения уникальной находки в Кузбасс приедут эксперты Палеонтологического института Российской академии наук.

"Это очень большая редкость, ни в одной музейной коллекции Сибири вообще нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только нашему музею и Кемеровской области. Эта находка очень важна для всех ученых, занимающихся палеонтологией и изучением ледникового периода", - комментирует заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кемеровского областного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

В ноябре 2017 года НВ сообщало, что в отдаленном районе Якутии российские ученые обнаружили останки пещерного львенка, который 50 тысяч лет пролежал во льдах. Маленькое животное так прекрасно сохранилось, что можно разглядеть даже пальцы на лапах. Открытие вызвало новую дискуссию над клонированием этих давно вымерших кошек.