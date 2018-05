В Новой Зеландии образовалась "самая большая трещина" в земле

Около города Роторуа в Новой Зеландии трещина 200 метров в длину и 20 в глубину расколола пласт земли.

Обрушение грунта произошло в начале мая на ферме на Северном острове Новой Зеландии, после сильного ливня, пишет Science Alert.

Помощник фермера наткнулся на провал в конце прошлой недели, еще до рассвета, когда отправился доить коров. Лишь позднее, когда взошло солнце, стала очевидной ширина зияющей пропасти. По мнению ученых, обнажились породы возрастом 60 тысяч лет.

"Самая крупная трещина из тех, что я видел до этого, была размером раза в три меньше, чем та, которая образовалась сейчас, так что это действительно очень важно", - сказал эксперт-вулканолог Брэд Скотт из геофизической фирмы GNS Science.

По словам специалистов, трещина на Северном острове является самым крупным оврагом в Новой Зеландии. Размыв известняка происходил, вероятно, в течение столетия, в результате чего под грунтом образовались обширные пустоты.

RAW VIDEO: See the massive sinkhole — six stories deep, two football fields long — that opened underneath a New Zealand farm. A volcanologist says it may have been growing underground for up to 100 years before recent heavy rain opened it up. https://t.co/LmtY2V4c7e pic.twitter.com/rxMXV2uEN4