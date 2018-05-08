В Новой Зеландии образовалась "самая большая трещина" в земле

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В Новой Зеландии обнаружили гигантскую трещину
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В Новой Зеландии обнаружили гигантскую трещину

Около города Роторуа в Новой Зеландии трещина 200 метров в длину и 20 в глубину расколола пласт земли.

Обрушение грунта произошло в начале мая на ферме на Северном острове Новой Зеландии, после сильного ливня, пишет Science Alert

Помощник фермера наткнулся на провал в конце прошлой недели, еще до рассвета, когда отправился доить коров. Лишь позднее, когда взошло солнце, стала очевидной ширина зияющей пропасти. По мнению ученых, обнажились породы возрастом 60 тысяч лет.

"Самая крупная трещина из тех, что я видел до этого, была размером раза в три меньше, чем та, которая образовалась сейчас, так что это действительно очень важно", - сказал эксперт-вулканолог Брэд Скотт из геофизической фирмы GNS Science.

По словам специалистов, трещина на Северном острове является самым крупным оврагом в Новой Зеландии. Размыв известняка происходил, вероятно, в течение столетия, в результате чего под грунтом образовались обширные пустоты.

По словам Брэда Скотта, аналогичные трещины в этой местности – не редкость. Как правило, они возникают в результате проливных дождей, которые вымывают известняковые отложения под поверхностью земли, образуя гигантские полости, которые в определенный момент обнажаются.

"То, что я вижу на дне этой скважины, - это первоначальное 60000-летнее вулканическое месторождение, которое образовалось из кратера", - сказал Скотт.

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