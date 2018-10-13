В янтаре обнаружили редкую улитку возрастом почти 100 миллионов лет

В добытом в Мьянме (ранее – Бирма) янтаре впервые были обнаружены останки улитки с хорошо сохраненными мягкими тканями, возраст которой составляет около 99 миллионов лет. Об этом сообщает Science Direct.

Радиоизотопный анализ указал на то, что улитка законсервировалась в янтаре еще в сеноманский период (93,9-100,5 млн лет назад).

Ученые отнесли найденную улитку к семейству циклофорид. Длина тела улитки – около шести миллиметров, а размер раковины – чуть меньше пяти. Это указывает на молодой возраст особи во время консервации.

Отмечается, что брюхоногие редко встречаются в янтаре. За время промышленной добычи янтаря в шахтах Мьянмы были найдены многочисленные остатки членистоногих и растений. Однако древних представителей класса гастроподов обнаружить очень сложно, так как их мягкие ткани плохо сохраняются.

По мнению ученых, вытянутая форма тела найденной улитки указывает на то, что она пыталась сбежать из янтаря. Также ученые объяснили, что мягкие ткани сохранились так хорошо, потому что на момент консервации брюхоногое было живым.