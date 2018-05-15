В Германии ученые выращивают подобие мозга неандертальцев

Исследователи в Лейпциге приступили к созданию "миниатюрных мозгов", которые были генетически модифицированы, чтобы содержать ДНК неандертальцев.

Генетики надеются, что сравнение доисторической и современной биологии поможет им понять, что сделало людей уникальными, пишет Guardian.

В ближайшие несколько месяцев небольшие капли ткани, известные как органоиды мозга, будут выращены из человеческих стволовых клеток, которые были отредактированы, чтобы содержать "неандертализированные" версии нескольких генов.

Органоиды размером с чечевицу, которые не способны мыслить или ощущать, копируют некоторые из основных структур взрослого мозга. Они могут продемонстрировать значимые различия между человеческой и неандертальской биологией мозга, если такие имеются.

"Неандертальцы - самые близкие родственники современных людей. Поэтому, если мы найдем различия в работе нервных клеток, мы поймем, почему люди оказались доминирующим видом", - сказал профессор Сванте Паабо, директор отдела генетики Института Макса Планка в Лейпциге, где проводятся эксперименты.

Лаборатория Паабо уже начала проводить подобные опыты, используя зародыши лягушек и мышей, в чьи геномы Паабо и его команда вставила гены, связанные со структурой черепа и рецепторами боли. Теперь лаборатория обращает свое внимание на мозг.

"Мы планируем проверить, существуют ли некие фундаментальные различия в том, как функционируют нервные клетки неандертальцев и людей. Если различия существуют, то мы сможем понять, почему люди кажутся такими особенными", — заявил Сванте Паабо.

Выращивание миниатюрных копий мозга займет около 9 месяцев, а пересадка неандертальской ДНК приведет, как надеются ученые, к гораздо более серьезным и сложным изменениям в работе нервных клеток и в том, как они формируют связи друг с другом.

Паабо — один из основателей такой дисциплины, как палеогенетика, которая занимается исследованием первых людей и гоминид при помощи генетических методов. Начал работу в этой области в 1984 году с изучения древнеегипетских мумий из коллекций европейских музеев. В 1985 году впервые в истории извлек из мумий генетический материал. В 2006 году объявил о плане полной расшифровки генома неандертальца.