В Египте нашли гробницу главнокомандующего, которую построили 3500 лет назад

Археологическая миссия Каирского университета обнаружила могилу полководца Великой армии эпохи фараона Рамзеса II.

Судя по всему, похороненный в ней полководец по имени Иврий был из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта, сообщает журнал Luxor Times.

"Эта гробница, по всей видимости, строилась во времена и Сети I, и Рамзеса II. Она пока не полностью раскопана, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам много материала, который свидетельствует о крайне высоком социальном статусе покоящегося в ней человека и его семьи", — заявила Ола эль-Агизи из Университета Каира.

Надписи на стенах гробницы сообщают, что Иврий начал карьеру при Сети I, родоначальнике XVIII династии Древнего Египта, и впоследствии стал одним из приближенных советников и главнокомандующим войск его сына, Рамзеса II. Помимо Иврия, на стенах упоминаются и два других имени — его сына Юппы и внука Хатиэя. Таким образом, это может оказаться семейный склеп.

Как полагают археологи, сами мумии могут находиться в центральной части и в западных коридорах гробницы, которые еще предстоит раскопать. Пока ученые открыли только фасад гробницы, со статуей, барельефами на стенах и складскими помещениями.

Раскопки проводились в регионе Саккара. Это один из самых древних египетских некрополей, который был местом упокоения многих фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи III династии Древнего Царства. Несмотря на то что активные раскопки ведутся здесь еще с середины XIX века, многие уголки некрополя остаются нетронутыми до сих пор.

Ранее НВ сообщало, что власти Египта решили прекратить поиски скрытых помещений в гробнице фараона Тутанхамона. Исследователи провели сканирование стен гробницы, которое показало, что в стенах нет пустот.