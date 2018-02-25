В Египте археологи нашли древний некрополь эпохи Птолемеев

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Египет
Pixabay

Египет

Управление по делам древностей Египта в субботу, 24 февраля, объявило о находке жреческого некрополя начала эпохи Птолемеев, сообщает Washington Post.

Древний некрополь обнаружили в провинции Эль-Минья, в 300 км к югу от Каира. Раскопки начались в конце прошлого года.

В одном из захоронений археологи обнаружили более 1000 статуй и четыре ритуальных алебастровых сосуда для хранения внутренних органов. Там же нашли мумию жреца Тота, древнеегипетского бога мудрости и Луны. Исследователи также обнаружили 40 саркофагов, принадлежавших членам семьи жреца.

В другом могильнике нашли несколько саркофагов, статуи, изображающие священнослужителей, и другие погребальные артефакты.

Ученые считают, что этот некрополь является кладбищем жрецов позднего периода фараонов и датируется VII-V веками до нашей эры – это начало эпохи Птолемеев

"Понадобится минимум пять лет работы в некрополе. Это только начало нового открытия", - сообщил министр по делам древностей Халед аль-Анани.

Напомним, что недавно анализ ДНК показал, что найденная в Египте "кричащая мумия" оказалась принцем Пентевером, который собирался убить своего отца-фараона.

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