В джунглях Гватемалы нашли тысячи построек майя

Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы более 60 тысяч построек цивилизации майя. Обнаружить руины под густым пологом тропического леса удалось при помощи лазерной технологии, сообщает Би-би-си.

На территории более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы нашли дома, дворцы, дороги и оборонительные сооружения. Рядом находятся уже известные руины городов майя. Оказалось, что население майя составляло на несколько миллионов больше человек, чем предполагали исследователи. Результаты указывают на то, что в Центральной Америке существовала не менее развитая цивилизация, чем в Древней Греции или Китае.

"Это один из самых важных прорывов в полуторавековой истории археологических исследований майя", - сказал профессор археологии и антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон.

По его словам, от масштаба открытия "перехватывает дыхание". "Когда я увидел полученные изображения, у меня слезы навернулись", - добавил ученый.

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Новая технология Лидар (LIDAR - Light Identification and Ranging) получает данные об удаленных предметах с помощью обработки сигнала отраженного света. При ее помощи можно обнаружить археологические объекты, практически не заметные невооруженным взглядом.

Исследователи посылали лазерные импульсы с самолета или вертолета и изучали длину возвращающейся волны наподобие того, как летучие мыши пользуются эхолокатором. Им удалось удалить на экране компьютера полог джунглей и создать трехмерное изображение построек, прячущихся под деревьями.

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Большая часть из 60 тысяч обнаруженных сооружений были домами с соломенной крышей, которые устанавливались на каменной платформе. Кроме того, найдена семиэтажная пирамида, которая полностью заросла джунглями.

Сложная и разветвленная система дорог соединяла все города и поселения майя в этом районе. Дороги были приподняты над уровнем местности, благодаря чему ими можно было пользоваться даже в дождливый сезон. Их ширина дает основания предполагать, что здесь процветала торговля.