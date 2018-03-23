В Австралии выбросились на берег десятки дельфинов

Более ста дельфинов погибли после того, как около 150 особей застряли в заливе Хамелин, в 315 километрах к югу от города Перт.

Дельфины были впервые замечены рыбаком утром 23 марта, сообщает ABC News.

К моменту начала спасательной операции большинство дельфинов умерли, а несколько выживших особей плавали неподалеку от берега. Сейчас приоритетом для спасателей является состояние здоровья выживших дельфинов.

"К сожалению, большинство дельфинов выбросилось на сушу ночью и не выжило. На мелководье сохранились лишь несколько, и мы надеемся сегодня вывести их в море. Спасательным операциям будет мешать ухудшение погоды; мы должны обеспечить безопасность всех участников, прежде чем мы будем перемещать дельфинов", - рассказал представитель местного департамента биоразнообразия и охраны природы Джереми Чик.

Координатор службы спасения Бен Тэннок сказал, что отдыхающих просят держаться подальше от берега. Сейчас спасатели, в том числе и ветеринары, пытаются вернуть дельфинов на более глубокую воду.

При этом рыбаки предупредили о скоплении неподалеку от залива большого количества акул.

"Возможно, мертвые и умирающие животные будут выступать в качестве приманки, что может привести к тому, что акулы приблизятся к берегу", - предупреждают австралийские спасатели.

Причина, по которой животные массово выбросились на берег, остается неизвестной. У дельфинов возьмут образцы ДНК, чтобы попытаться выяснить причины, по которым они совершают подобные "массовые самоубийства".

Весной 2017 года НВ сообщало, что в Одесской области на морское побережье вынесло волнами несколько десятков мертвых дельфинов, причиной этого были действия браконьеров.

"Это дельфины погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково - Приморское", - отметил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.