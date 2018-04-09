В Антарктике выпало рекордное за 200 лет количество снега

Ученые подсчитали, что за период 2001-2010 годов в Антарктике выпало на 272 миллиарда тонн – или на 10% - больше осадков, чем в 1801-1810 годах, сообщает BBC.

Этот допольнительный объем снега можно сравнить с количеством воды в двух Мертвых морях. Также такой объем снега может покрыть метровым слоем всю Новую Зеландию.

Команда доктора Лиз Томас из Британского института изучения Антарктики пробурила 79 скважин по всему Белому континенту и изучила толщину замерзших осадков. С помощью химического анализа ученые смогли определить, в какой год сколько снега выпало.

Пропорционально большая часть снега выпала на Антарктическом полуострове, который, как считается, больше всего подвергся глобальному повышению температуры в XX веке.

"Теоретически, тем больше нагревается Антарктида, тем влажнее ее климат и тем больше снега выпадает. И наше исследование подтверждает, что именно это и происходит", - объяснила доктор Томас.

Она отметила, что даже такие сильные снегопады не компенсируют лед, который Антарктида теряет в результате потепления.

Недавно новозеландские климатологи обнаружили, что шельфовый ледник Росса в Антарктиде не тает, как ранее считалось, а замерзает.