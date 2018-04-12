В Англии нашли останки самой крупной рептилии в истории Земли

На пляже в графстве Сомерсет была обнаружена челюстная кость длиной один метр. Кость, по мнению ученых, принадлежит одному из представителей гигантских хищных ихтиозавров.

Такие рептилии, размером с современных синих китов обитали у побережья современной Англии около 200 млн лет назад, пишет BBC.

Кость была найдена близ деревни Лилсток археологом Полом де Ла Салем. Сначала он решил, что это не кость, а скальная порода, но когда он рассмотрел характерные для кости желобки, он понял, что эта находка может быть костью ихтиозавра. Эта находка, как надеются ученые, может пролить свет на то, что произошло с рептилиями, которые обитали в океанах 205 млн лет назад.

"Это огромная часть нижней челюсти ихтиозавра. Мы были поражены мыслью, что морское существо размером с синего кита плавало вблизи берегов современной Англии около 200 млн лет назад", - говорит палеонтолог из Манчестерского университета Дин Ломакс.

Находка также может пролить свет на одну давнюю загадку. В 1850 году огромная кость была найдена в графстве Глостершир близ моста через реку Северн. Тогда ученые не могли точно определить, принадлежит ли эта кость динозавру или какой-то загадочной разновидности пресмыкающихся. Сейчас некоторые ученых склонны полагать, что найденная в Глостершире кость, как и та, что была обнаружена в графстве Сомерсет, принадлежит гигантскому ихтиозавру.

"Каждая такая находка рассказывает целую историю. Эта находка говорит о том, что здесь можно найти. Надеемся, кому-нибудь удастся найти целый скелет", - говорит Ломакс.

Ихтиозавры были одними из первых древних животных, чьи кости были обнаружены в период, когда теория эволюции и концепция геологии только зарождались. Археолог Мэри Аннинг первой обнаружила целую кость ихтиозавра в графстве Дорсет в 1810 году.