30 сентября 2018, воскресенье

Ученые выяснили причину увеличения количества ураганов на планете

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Последствия урагана флоренс в США

Последствия урагана флоренс в США

Международная группа ученых назвала потепление Атлантического океана одной из главных причин увеличения количества ураганов в 2017 году. Об этом сообщает Naked-Science.

Применив климатическую модель HiFLOR, ученые выяснили, что при дальнейшем повышении температуры количество ураганов может только увеличиться.

HiFLOR является высокоточной моделью прогнозирования климата, созданной в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, относящейся к Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что данная модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. Также она достоверно предсказала сезонную плотность ураганов в период с июля по ноябрь 2017 года.

Согласно этой модели, основной причиной прошедших ураганов было не явление Ла-Нинья (колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5°C – НВ), как предполагалось ранее, а необычное потепление Атлантического океана.

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Напомним, в 2017 году в США прошли три сильнейших урагана: Ирма, Харви и Мария. В сентябре 2018 года на юго-восточное побережье США обрушился ураган Флоренс.

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