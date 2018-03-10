Ученые впервые нашли космический лед-VII в алмазах

Группа ученых под руководством Оливера Шаунера, профессора геонаук из Университета Невады, впервые на Земле нашла суперплотную форму льда, известную как лед-VII, сообщает Популярная механика.

Исследователи наткнулись на него случайно, внутри алмаза, найденного в мантии Земли, на глубине около 644 км.

Подобный лед формируется в космосе, а на Земле его создавали исключительно в лабораторных условиях. Благодаря открытию Шаунера, это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

Обыкновенный лед - это лед-I, в котором молекулы воды организованы в шестиугольную форму. По мере того как вода сжимается, молекулы начинают принимать другую форму. Лед-VII имеет кубическую молекулярную форму и в два раза плотнее обычного льда.

Мантия, где нашли алмазы с льдом-VII, не только оказывает огромное давление на материалы, она еще и очень горяча, поэтому лед там не образуется. В крайне редких случаях, когда алмазы путешествуют сквозь нее ближе к поверхности, они сохраняют свою решетчатую структуру, а вода внутри них подвергается достаточно низким температурам, чтобы из нее сформировался лед-VII.

Ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа и выяснить, что перед ними настоящий лед-VII.

Напомним, американские исследователи выяснили, что вода распространена по всей поверхности Луны.