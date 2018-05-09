Ученые вероятно изобрели новое лекарство от облысения

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Препарат для лечения остеопороза стимулирует рост волос
Chrissie Kremer / unsplash.com

Препарат для лечения остеопороза стимулирует рост волос

Ученые из Университета Манчестера обнаружили, что препарат для лечения остеопороза эффективно действует на волосяные фолликулы и стимулирует рост волос.

Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Препарат содержит соединение, которое разрушает белок SFRP1, который тормозит рост волос и вызывает облысение. Исследование проводилось на образцах волосяных фолликулов, взятых у более чем 40 мужчин, сделавших пересадку волос.

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По мнению руководителя проекта доктора Натана Гокшоу, новые лекарства действительно могут изменить жизнь людей, страдающих от потери волос.

Британская ассоциация дерматологов заинтересовалась исследованием. По их мнению, потеря волос может вызывать нарушение эмоционального состояния, включая низкую самооценку и потерю уверенности в себе.

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