Ученые предупредили о глобальном потопе до конца 21 века

Американские климатологи установили, что к концу века повышение уровня мирового океана грозит затоплением прибрежным городам и островам.

По мнению ученых из Колорадского университета в Боулдере, повышение уровня моря несет угрозу жизни для миллионов людей, пишет Daily Mail.

Согласно результатам их шокирующего исследования, прибрежные города во всем мире подвержены высокому риску наводнения к концу века. Уровни моря повысятся как минимум на 65 см к 2100 году, что в два раза больше, чем прогнозировалось некоторыми моделями. Эксперты говорят, что главной причиной этого является таяние льда в Гренландии и Антарктике. Наводнения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, считают ученые.

Для таких выводов ученые из университета Колорадо использовали спутниковые данные за двадцать пять лет. Климатологам удалось показать, что текущие климатические модели, которые предсказывают, что уровни моря будут расти с растущей скоростью, являются правильными.

С 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные один миллиметр за десятилетие. Средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005-го до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.

В то же время, модели, которые предполагают, что темпы роста остаются постоянными, прогнозируют рост около 30 см до конца века.

Как сообщало НВ, ранее ученые подсчитали, что из-за глобального потепления большие города будут все чаще страдать от аномальной жары. Одними из первых с такой проблемой должны столкнуться нигерийский Лагос и китайский Шанхай.