Ученые предсказывают непереносимость алкоголя у людей будущего

Ученые Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт из Пенсильванского университета (США) выдвинули гипотезу о том, что в результате естественного отбора у человека выработается непереносимость алкоголя, сообщает Naked Science.

Ученые провели анализ геномов более 2500 человек и выявили несколько генных мутаций, в частности гена ADH, который кодирует алкогольдегидрогеназу — фермент, запускающий окисление спиртов.

Активность алкогольдегидрогеназы в организме человека зависит от возраста, пола, расы и прочего. С ростом частоты и регулярности употребления алкоголя активность алкогольдегидрогеназы снижается, повышая риск алкоголизма.

Джонсон и Войт предположили, что мутация этого гена может активировать "антиалкогольную защиту" организма: генетические вариации ускоряют расщепление спиртов, человеку становится плохо сразу после употребления алкоголя, в результате чего возникает стойкая непереносимость спиртного.

При таком темпе мутаций, как предполагают исследователи, человечество сможет полностью победить алкоголизм через тысячу лет. Свою гипотезу они опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Напомним, ранее ученые из Великобритании обнаружили, что алкоголь повреждает ДНК в кроветворных стволовых клетках.