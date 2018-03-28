Ученые обнаружили следы ранее неизвестной цивилизации в Южной Америке

Новое исследование британских археологов показывает, что южная часть бассейна Амазонки, которая, как считалось, была необитаемой до прибытия Колумба, на самом деле могли быть домом для миллиона человек.

Это открытие сделала группа археологов из университета Эксетера, которые использовали спутниковые снимки для обследования верхнего бассейна реки Тапайоса в Бразилии, пишет Science Alert.

Им удалось открыть как минимум 81 новый археологический объект. В частности, команда обнаружила доказательства существования многочисленных укрепленных деревень, датированных 1250-1500 годами нашей эры. Ученые обнаружили керамику, полированные каменные топоры, следы удобренной почвы и свалки бытовых отходов.

"Существует распространенное заблуждение, что Амазонка - это нетронутый пейзаж, где обитают разрозненные кочевые общины. Это не так. Мы обнаружили, что некоторые популяции вдали от крупных рек намного больше, чем считалось ранее, и эти люди влияли на окружающую среду, а их следы мы все еще можем найти сегодня", - говорит один из археологов, Йонас Грегорио де Соуза.

Помимо огромных масштабов некоторых из этих давно скрытых структур, удивительным называют тот факт, что бассейн реки Тапайоса исследователи долгое время считали необитаемым. Они всегда предполагали, что население сосредоточено вокруг богатых ресурсами пойм и берегов рек в других частях Амазонии.

"Раскопки здесь раньше никогда не проводились, и наше исследование показывает, что нам нужно полностью пересмотреть историю региона Амазонии. Только на той небольшой ее части, которую мы изучили, жило как минимум несколько десятков тысяч человек", — заявил Хосе Ириарте из университета Эксетера.

В общей сложности на территории юга Амазонии, как показывают расчеты Ириарте и его коллег, присутствовало примерно 1,3 тысячи подобных поселений древних индейцев. Они были распределены по площали около 400 000 квадратных километров. По оценкам ученых, общая численность жителей этих поселений могла колебаться в пределах от 500 000 до 1 миллиона человек.

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