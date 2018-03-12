Ученые обнаружили новый вид льда внутри алмазов

Исследователи обнаружили новый тип воды, известный как лед-VII внутри алмазов в земной коре.

Этот тип льда примерно в 1,5 раза плотнее того, к которому мы привыкли, пишет Mashable.

Как следует из названия, существует несколько типов льда, поскольку лед под воздействием высокого давления перестраивается в новые структуры. В частности, лед-VII имеет кубическую структуру, тогда как молекулы воды в обычном льду выстроены в форме шестиугольников. Получить лед-VII до этого удавалось только в лабораторных условиях, так как для его образования требуется очень большое давление.

Обычно лед подобного типа встречается на ледяных спутниках Юпитера или Сатурна. Необходимое давление для создания льда-VII можно найти и на Земле, но наша планета в основном слишком теплая, чтобы сформировать такой лед, не говоря уже о том, чтобы он оставался стабильным.

Американские ученые изучали алмазы, которые образовались на глубине 410-660 километров и постепенно поднялись на поверхность Земли. В ходе формирования драгоценных камней они могут принимать в себя частички из окружающей среды, в том числе воду, а благодаря естественной твердости алмазов, эти вкрапления остаются затем нетронутыми.

"Обычно когда минералы с подобных глубин выходят на поверхность, они нестабильны. Но если алмаз поднят достаточно быстро, он не изменится", - сказал в интервью специалист по минералам Джордж Россман из университета штата Невада.

Ученые добавляют, что такого льда довольно много в Солнечной системе, возможно, на таких спутниках Юпитера и Сатурна, как Европа и Энцелад.