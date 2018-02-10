Ученые обнаружили ядовитое озеро в Мексиканском заливе

Океанолог Эрик Кордес вместе с командой ученых изучил смертноносное озеро, которое находится на дне Мексиканского залива, сообщает Naked Science.

Вода в этом озере в пять раз более соленая, чем в остальном заливе, и насыщена метаном и сероводородом. Поэтому большинство живых существ, которые заплывают туда случайно, погибают от интоксикации. Токсичную среду выдерживают лишь бактерии, некоторые черви, моллюски и ракообразные.

Выживать в таких условиях многоклеточным помогают бактерии, которые преобразуют метан и сероводород в органические молекулы.

Исследовательский подводный дрон Hercules обнаружил в ядовитом озере многощетинковых червей Hesiocaeca methanicola, моллюсков Bathymodiolus brooksi и Bathymodiolus childressi.

Ядовитое озеро образовалось на дне океана из-за высокой плостности – концентрация соли не позволяет смешиваться воде озера с менее соленой океанской водой.

Температура в этой части океана существенно выше, чем в других придонных зонах, и достигает 19°C. Сероводород и метан поступают из залежей, расположенных под слоем осадочных пород.

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