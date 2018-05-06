Ученые объяснили происхождение таинственных "вампиров" из Польши

Исследователи из Университета Южной Алабамы раскрыли происхождение таинственных "вампиров", пугавших жителей Польши в XVII и XVIII веках.

Судя по всему, местные жители считали вампирами своих соседей, умерших от холеры, пишет Science Alert.

В течение XVII и XVIII веков в Польше распространились некоторые довольно необычные методы захоронения. В частности, головы покойников отделяли от туловища, в тело вгоняли серпы, а рот забивали камнями. Это, видимо, делалось для того, чтобы покойник не встал из могилы.

Существует множество теорий подобных погребений, но одно из наиболее распространенных предположений состояло в том, что потенциальные вампиры были незнакомыми людьми, которые вызывали подозрение у местных жителей. Но ранее никто не изучал, было ли что-то химически уникальное в останках тех, кто был отмечен как вампиры.

Исследование, проведенное Университетом Южной Алабамы, было первым в своем роде. Оно показало, что вампиры не были незнакомцами - на самом деле все человеческие останки, которые они изучали, были местными жителями того района, в котором они были захоронены.

Исследователи изучили скелеты шести человек, которые были похоронены как вампиры на кладбище в северной Польше, а также сотни тел, которые были похоронены как обычно. Чтобы исследовать, откуда пришли эти люди, команда измерила отношения изотопов стронция в их постоянных коренных зубах.

Стронций - это элемент, обнаруженный в большинстве пород, но соотношение его изотопов, присутствующих в некоторых образцах горных пород, изменяется в зависимости от того, откуда они происходят. Это означает, что измерение изотопов стронция в образце может помочь определить, откуда он взят.

Ученые измерили соотношение изотопов стронция в зубах как сельских жителей, которые были похоронены нормально, так и тех, которые были отмечены как вампиры, а затем проверили соотношение изотопов у местных животных. Оказалось, что все шесть вампиров были из местного региона - это означает, что они не были незнакомцами, то есть причиной необычного погребения было что-то другое.

Авторы выдвинули альтернативную теорию - вампиры, возможно, умерли от эпидемии холеры, которая распространена в Восточной Европе в 17 веке. Они объясняют, что первый человек, который умер от вспышки инфекционного заболевания, тогда считался более вероятным "кандидатом в вампиры".

"Люди постсредневекового периода еще не понимали принципы распространения болезней. Вместо того чтобы искать научные объяснения этих эпидемий и смертей, они находили объяснения мистические и сверхъестественные. Они считали, что эпидемии распространяются, потому что первые жертвы восстают из своих могил и начинают мстить живым", - сказал ведущий исследователь Лесли Грегорика.