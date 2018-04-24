Ученые назвали причину долгой "войны" между шимпанзе

Биологи раскрыли подробности столкновений между шимпанзе произошла в 1970-х годах в Танзании. В ходе "войны" две группировки, обитавшие на севере и на юге парка Гомбе, избивали и убивали друг друга.

По мнению исследователей, причиной конфликта послужила борьба за власть между тремя шимпанзе - Хамфри, Чарли и Хью, сообщает BBC.

Конфликт разделил сообщество шимпанзе в Гомбе и породил волну убийств и жестокости. Ничего подобного ученым ранее наблюдать не приходилось. Однако точная причина раскола между группами шимпанзе непонятна, говорит преподаватель эволюционной антропологии в американском университете Дьюка Джозеф Фельдблюм. В марте Фельдблюм опубликовал результаты исследования в "Американском журнале физической антропологии", в котором описываются детали истории "власти, амбиций и зависти", ставших причиной кровавой войны.

Четыре года ученые следили и документировали то, как группировки Касакела и Кахама, проживавшие на севере и на юге парка, нападали, избивали и убивали друг друга. За это время треть мужских особей шимпанзе в Гомби погибла из-за насилия других шимпанзе.

"Эта война еще больше приблизила шимпанзе к нам, чем я раньше полагала", - рассказывает известная британский приматолог Джейн Гудолл, которая в то время наблюдала за животными в Танзании.

Насилие было настолько беспрецедентным и чрезмерным, что некоторые исследователи предположили, что оно было неумышленно спровоцировано самой Гудолл, когда та начала свои исследования, установив кормушки для животных на станциях наблюдения.

Приматолог Джейн Гудолл считала себя ответственной за начало "войны". Фото: EPA

Они предполагают, что "две разные группы шимпанзе сосуществовали или даже начинали смешиваться, пока Гудолл не начала свои исследования, а установленные ей кормушки лишь ненадолго свели их вместе и помирили, но вскоре вновь произошло разделение. Но новые результаты, полученные группами ученых из университета Дьюка и университета штата Аризона, показывают, что в действительности происходило нечто большее", - говорится в работе, опубликованной в журнале университета Дьюка.

Исследователи проанализировали, к каким группам примыкали 19 самцов шимпанзе, и как часто они перебегали из одной группы в другую в течение семи лет до начала войны. Они составили схему круга общения шимпанзе, отмечая, с кем чаще всего они проводили время. Когда два шимпанзе приходили к кормушке вместе чаще, чем с другими особями, их считали друзьями.

"Из анализа можно прийти к выводу, что первые несколько лет - с 1967 по 1970 - самцы первоначальной стаи общались друг с другом", - говорится в исследовании университета Дьюка.

Именно в то время начались разделения: некоторым нравилось проводить больше времени на севере парка, а другим - на юге. К 1972 году общение между самцами происходило уже исключительно внутри группировок. Когда обезьяны-северяне появлялись на юге, местные шимпанзе бросали в них ветки, улюлюкали и кидались на них. Любые встречи между членами группировок заканчивались проявлением силы: шимпанзе бросали друг в друга ветки, улюлюкали и кидались друг на друга.

"Мы слышали улюлюканье с юга и говорили себе: южная группировка наступает! Все северяне с криками и угрожающими жестами взбирались на деревья", - рассказывает одна из участников исследования Энн Пусэй.

Исследователи считают, что разделение стало следствием борьбы за власть между тремя самцами: недавно ставшим вожаком альфа-самцом Хамфри и двумя южанами - Чарли и Хью. Из-за небольшого числа самок борьба за власть становилась упорнее, выяснили исследователи

"Хамфри был крупным. Было известно, что он кидается камнями, и это пугало, - рассказывает Пусэй. - Ему удавалось запугивать Чарли и Хью, когда он сталкивался с ними по отдельности. Но когда они были вместе, он старался обходить их стороной".

На тот момент количество самок было необычно низким, из-за чего, по-видимому, борьба за власть становилась упорнее, выяснили исследователи.

"В результате вражда была не только уделом этих враждовавших самцов. Она влияла на всю сеть социальных кругов, с которыми были связаны самцы", - говорится в исследовании.