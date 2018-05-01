Ученые научились управлять мозгом мышей с помощью света

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли изобрела голографический модулятор, который с помощью света может влиять на мозг мышей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Технология использует голографические проекции, чтобы активировать или подавить отдельные нейроны. Таким образом ученые надеются управлять одновременно тысячами нейронов, чтобы имитировать настоящую активность мозга. Это позволит создавать искусственные ощущения или даже воспоминания.

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"Это первые наработки для нейронных протезов, поскольку у этой технологии есть необходимая точность, чтобы мозг понимал, какую зону активировать. Если вы можете читать и писать на языке мозга, вы можете общаться с ним. Это первый шаг на пути к созданию технологии, которая позволит дополнять или усиливать чувство человека", - поделился результатами исследования ученый Калифорнийского университета Алан Мардинли.

Исследователи считают, что в будущем технология поможет лечить нарушения зрения, утолять боль или влиять на воспоминания.