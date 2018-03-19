Ученые нашли в молоке утконоса белок, который поможет бороться с супербактериями

Команда австралийских исследователей обнаружила в молоке утконосов уникальный белок с антибактериальным действием.

Основной белок молока утконоса — белок MLP — обладает необычным строением, не похожим на известные типы укладки белковой цепочки, пишет Science Alert.

"Утконосы - такие странные животные, что им было бы логично иметь и странную биохимию. Присмотревшись к их молоку, мы описали новый белок, который обладает уникальными антибактериальными свойствами, которые способны спасти жизнь", - говорит одна из участников исследования, молекулярный биолог Джанет Ньюман.

Авторы исследовали белок на синхротроне. Используя методы кристаллизации белка, авторы работы смогли воспроизвести белок в лаборатории и расшифровать его молекулярную структуру. В свернутом виде его трехмерная форма напоминает курчавые локоны.

Исследователи проверили активность выделенного белка в тесте на антимикробную активность и подтвердили его полную функциональность. Специалисты назвали новый белок "Ширли Темп" в честь известной актрисы, у которой в юности были кудрявые волосы.

Ученые отмечают, что теперь, когда мы знаем о молекулярной структуре этого естественного антимикробного вещества, мы сможем воспроизвести белок для антибиотических препаратов. Это даст людям новые средства борьбы с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам.

Ранее австралийские исследователи показали, что молоко утконоса и ехидны обладает антибактериальным эффектом и уничтожает несколько видов патогенных микроорганизмов, в частности, золотистого стафилококка.

Ранее НВ сообщало, что исследователи модифицировали геном вирусов-бактериофагов, дав им возможность обезвреживать супербактерии. Для создания новых вирусов используется технология генного редактирования, которая называется CRISPR. Испытания нового лекарства на людях могут начаться уже в 2018 году.