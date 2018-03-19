Ученые нашли в молоке утконоса белок, который поможет бороться с супербактериями

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В молоке утконоса нашли уникальный белок

В молоке утконоса нашли уникальный белок

Команда австралийских исследователей обнаружила в молоке утконосов уникальный белок с антибактериальным действием.

Основной белок молока утконоса — белок MLP — обладает необычным строением, не похожим на известные типы укладки белковой цепочки, пишет Science Alert

"Утконосы - такие странные животные, что им было бы логично иметь и странную биохимию. Присмотревшись к их молоку, мы описали новый белок, который обладает уникальными антибактериальными свойствами, которые способны спасти жизнь", - говорит одна из участников исследования, молекулярный биолог Джанет Ньюман.

Авторы исследовали белок на синхротроне. Используя методы кристаллизации белка, авторы работы смогли воспроизвести белок в лаборатории и расшифровать его молекулярную структуру. В свернутом виде его трехмерная форма напоминает курчавые локоны.

Исследователи проверили активность выделенного белка в тесте на антимикробную активность и подтвердили его полную функциональность. Специалисты назвали новый белок "Ширли Темп" в честь известной актрисы, у которой в юности были кудрявые волосы.

Ученые отмечают, что теперь, когда мы знаем о молекулярной структуре этого естественного антимикробного вещества, мы сможем воспроизвести белок для антибиотических препаратов. Это даст людям новые средства борьбы с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам.

Ранее австралийские исследователи показали, что молоко утконоса и ехидны обладает антибактериальным эффектом и уничтожает несколько видов патогенных микроорганизмов, в частности, золотистого стафилококка.

Ранее НВ сообщало, что исследователи модифицировали геном вирусов-бактериофагов, дав им возможность обезвреживать супербактерии. Для создания новых вирусов используется технология генного редактирования, которая называется CRISPR. Испытания нового лекарства на людях могут начаться уже в 2018 году.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Открытия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове