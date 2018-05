У берегов Австралии нашли место кораблекрушения XIX века

Ученые из главного научного исследовательского агентства Австралии CSIRO обнаружили место крушения парусного судна под названием Carlisle.

Судно затонуло в 1890 году в проливе Басс в Австралии, который расположен между штатами Виктория и Тасмания, пишет Mashable.

Агентство CSIRO опубликовало кадры об аварии, которые были сделаны исследовательским кораблем Investigator, который курсирует по восточному побережью Австралии в рамках обзорной миссии для улучшения карт и навигации.

Carlisle был потерян в море после столкновения с рифом в проливе Басса 6 августа, 1890 года. Ранее в тот же день судно вышло из Мельбурна. Только 12 из 20 членов экипажа выжили, добравшись до берега через два дня после инцидента. Расположение затонувшего корабля долгие годы оставалось загадкой.

"Это очень богатый артефакт. Там все еще много органических материалов, поэтому это очень чувствительная область. Не было предпринято никаких попыток спасти судно после его разрушения, то есть там все еще есть много личных вещей экипажа. У нас есть свого рода временная капсула судна", - объяснил дайвер Малкольм Вентурони, член Ассоциации морской археологии штата Виктория.

"Я думаю, что важно документировать такие места как можно лучше. Стыдно, когда мы находим новые места кораблекрушений, а вы видите их разграбленными", - добавил Вентурони.

This is what a ship looks like after spending 128 years at the bottom of Bass Strait. Thanks to @DELWP_Vic #HeritageVictoria for identifying the ship! https://t.co/P8oFIkpimO ^EK pic.twitter.com/KjlFdg0CjH