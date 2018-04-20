Тренируйся на коровах. Во Франции описали древнейший случай трепанации черепа животного

Французские ученые проанализировали череп коровы, жившей 5,4-5 тысяч лет назад, и обнаружили в нем отверстие, оставшееся после операции.

Судя по всему, на корове тренировался врач эпохи неолита, говорится в статье Popular Science.

Авторы исследования, палеобиолог Фернандо Рамирес Роззи и медицинский антрополог Ален Фромент проанализировали череп и не нашли на нем следов расколов кости или переломов, которые сопровождали бы столкновение между животными. Также ученые не заметили следов воспаления, которое сопровождало бы инфекционные болезни, например, бычий туберкулез.

Отверстие на черепе было слишком ровным и круглым. Не было признаков травмы. И маленькие вырезы возле дыры выглядят как результат воздействия инструмента. Фактически, они напоминали царапины, наблюдаемые на человеческих черепах, которые подверглись трепанации, и именно эт, как думают ученые, случилось с этой древней коровой.

Отмечается, что операции по трепанации черепа существуют уже 10 000 лет, археологи регулярно находят черепа с отверстиями в разных городах. Считалось, что это помогает излечению от психических заболеваний и головных болей. В некоторых случаях операция действительно помогала, потому что часть черепов людей несла следы восстановления костной ткани после операции.

Ученые не предполагают, будто бы люди неолита думали, что корова тоже страдала от психического расстройства. Нет никаких признаков восстановления костей, а это означает, что этот крупный рогатый скот был мертв до того, как ему начали сверлить череп. Ученые считают, что столкнулись со своего рода практическими занятиями древних хирургов.

Исследователи пока не уверены, насколько эта практика была распространена, потому что это самый ранний из известных примеров операции на животных. Фернандо Рамирес Роцци, один из двух соавторов исследования, отметил, что есть еще один череп примерно той же эпохи, который также мог бы нести следы трепанации.

Фотография черепа кабана была опубликована в газете 1948 года, но Роцци говорит: "К сожалению, этот череп никогда не исследовался и был найден вне археологического контекста. Без дат и без археологического контекста невозможно ничего сказать, и, к сожалению, никто не знает, где может быть этот череп сегодня".

Также ученые отмечают, что много существуют кусочков кости, которые показывают следы процедур трепанации, но все они были отмечены как человеческие черепа - никто не считал, что эти частички могут принадлежать другому существу.

"Возможно, нам нужно более внимательно наблюдать за этими кусками и смотреть, не являются ли они частью черепа животных", - говорит Роцци.