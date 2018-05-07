Только стены. Ученые не нашли в гробнице Тутанхамона никаких потайных комнат

Власти Египта решили прекратить поиски скрытых помещений в гробнице фараона Тутанхамона.

Исследователи провели сканирование стен гробницы, которое показало, что в стенах нет пустот, сообщает BBC.

Поиски секретного помещения начались после того, как британский археолог Николас Ривз, изучавший снимки гробницы в высоком разрешении, обнаружил под штукатуркой нечто, что он счел размытыми очертаниями дверей.

В своей статье "Погребение Нефертити" ученый утверждал, что сравнительно небольшая усыпальница изначально предназначалась именно для Нефертити - жены фараона Эхнатона, отца Тутанхамона, и что ее останки могут находиться в глубине гробницы до сих пор. Согласно теории Ривза, когда Тутанхамон внезапно скончался в молодом возрасте, его пришлось поспешно хоронить во внешней камере гробницы Нефертити в Долине Царей на юге Египта.

После публикации сенсационной статьи Ривза было проведено радарное сканирование гробницы, которое, как казалось, подтверждает его теорию. "Мы на 90% уверены, что комнаты там есть", - заявил тогда министр культурного наследия Египта.

Однако затем собственное глубокое сканирование при помощи георадара провели специалисты из Туринского университета, которые пришли к противоположному выводу.

"Наверное, некоторых разочарует то, что за стеной гробницы Тутанхамона ничего не оказалось. Но с другой стороны, в этом и заключается настоящая наука", - отметил глава итальянской исследовательской группы доктор Франческо Порчелли.

Доктор Порчелли пояснил, что в ходе исследований его команда проанализировала результаты трех различных сканов и провела их перекрестное сравнение, чтобы устранить неточности в данных, которые повлияли на результаты прежних сканирований.

В итоге представители министерства культурного наследия Египта согласились с окончательным выводом итальянских ученых.