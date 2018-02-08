Только обмен. В Азии обнаружили народ, в языке которого нет слов "продать" и "купить"

Команда лингвистов из Университета Лунда в Швеции объявила, что нашла неизвестный до этого времени язык, на котором говорят около 280 человек в Малайзии.

В этом языке, по всей видимости, нет слов со значениями "продать" и "купить", зато есть богатый словарный запас для описания обмена и совместного использования, сообщает Sci News.

На языке, который называется джедек, говорит группа охотников и собирателей из деревни Сунгай Руал, расположенной в штате Келантан на севере страны. Джедек принадлежит к аслийской группе языков, типологически особой ветви австроазиатской языковой семьи, на которых говорят на Малайском полуострове.

Исследователи Университета Лунда Йоханна Ягер и Никлас Буренхульт обнаружили его во время проекта документирования языков, во время которого они посетили несколько деревень для сбора языковых данных.

"Джедек не является языком неизвестного племени в джунглях, как вы, возможно, себе представляете. В этой деревне ранее работали антропологи, но, как лингвисты, мы имели другой набор вопросов и нашли то, что пропустили антропологи", - пояснил один из авторов открытия, доктор Никлас Буренхульт.

Антропологи были убеждены, что в деревне Сунгай Руал говорят на языке джахай из той же языковой группы, но это оказалось не совсем верно.

"Мы поняли, что большая часть деревни говорит на другом языке. Они использовали слова, фонемы и грамматические структуры, которые не используются в языке джахай. Некоторые из этих слов были похожи на выражения из других аслийских языков, носители которых живут в очень далеких уголках полуострова Малакка", — добавила Йоханна Ягер.

В этом языке, по уверениям лингвистов, отсутствуют слова, которые связаны с процессами купли-продажи, займов, воровства или судов. При этом в нем есть большое количество синонимов для описания обмена и совместного использования. В самом сообществе, как отмечают ученые, нет такого явления как суды, а детей не поощряют к конкуренции.