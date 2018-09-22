Святой Грааль палеонтологии. Неопознанные уже более полвека останки принадлежат древнейшему животному на Земле - исследование

Останки дикинсонии содержали молекулы холестерина, что свойственно только животным (кадр из видео)

Австралийский исследователь Илья Бобровский смог идентифицировать останки, найденные 75 лет назад среди скал Белого моря в России. Они принадлежат дикинсонии - ископаемому животному, существовавшему 558 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Об этом сообщает The Guardian.

Самым древним идентифицированным животным оказалась дикинсония - ископаемое животное эдиакарского периода (635-542 миллиона лет назад). Дикинсония была открыта в середине ХХ века, но до сих пор не было ясно до конца, была ли она животным, либо относилась к грибам, лишайникам или же не существующему царству живой природы.

Древнее животное удалось идентифицировать при помощи жировых клеток. Останки дикинсонии содержали молекулы холестерина, что свойственно только животным.

Иследование проводил международный коллектив ученых из России, Австралии и Германии, но открытие, названное учеными "Святым Граалем палеонтологии", принадлежит австралийскому исследователю Илье Бобровскому. .

"До места с останками дикинсонии я добирался на вертолете. Окаменелости находились среди скал Белого моря высотой 60-100 метров. Мне нужно было, повиснув на веревке, выкапывать огромные песчаные камни, сбрасывать их вниз, потом вымывать весь сброшенный песчаник и повторять эти действия до тех пор, пока я не найду останки, за которыми сюда прилетел", - рассказал Бобровский.

Как сообщалось ранее, аргентинские палеонтологи открыли самый древний вид среди живших на земле динозавров-гигантов. Динозавры Ingentia prima обитали на планете в триасовый период (251,9 - 201,3 млн лет назад).