Суперспособность. Ученые выяснили, что панды могут нейтрализовать цианид

Исследователи обнаружили, что большие панды способны нейтрализовать смертельное действие цианида.

В сыром бамбуке, который едят панды, в небольших дозах содержится цианид, но панды не страдают от отравлений, пишет The Verge.

Ученые выяснили, что большие панды не разделяют бамбук по содержанию цианида в побегах. Действие химического вещества, которое они употребляют вместе с бамбуком, в их телах нейтрализуется.

Гигантские панды поглощали более 65 процентов цианида, который присутствует в побегах бамбука. Но их тела смогли превратить 80 процентов поглощенного цианида в менее токсичное вещество тиоцианат, который затем был выведен из организма. Судя по всему, эта способность панд связана с мутациями в гене TAS2R42.

Предки, как гигантской панды, так и красной панды были плотоядными животными. Предыдущие генетические исследования показали, что вскоре после того, как гигантские панды начали употреблять бамбук, они потеряли способность различать вкус мяса.

В 2017 году НВ сообщало, что первый в мире детеныш дикой и "зоопарковой" панды появился на свет 31 июля 2017 года в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Для такого результата китайские зоологи на два месяца выпустили в дикую природу самку панды.