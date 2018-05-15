Сила веры. Канадский ученый доказывает, что сознание не подчиняется законам физики

Теоретический физик Люсьен Харди готовится провести невероятный квантовый эксперимент, который докажет, то сознание не подчиняется законам традиционной физики.

Эсперимент будет использовать широко известное явление под названием квантовая запутанность. Он призван пролить свет на то, что такое сознание, и как оно связано с материей.

Успех эксперимента поможет увязать воедино квантовую физику с классической физикой и тем самым привести к возникновению новой единой “теории всего”.

Квантовая запутанность

Пожалуй, самый интригующий феномен квантовой физики – квантовая запутанность. Под этим термином понимают явление, при котором квантовые состояния объектов оказываются связанными на расстоянии за пределами любых известных традиционной физике форм взаимодействия.

Суть квантовой запутанности в том, что связанные между собой частицы влияют друг на друга в независимости от расстояния между ними. Измерение состояния одной из них оказывает влияние на другую частицу.

Это само по себе феноменально.

Альберт Эйнштейн называл квантовую запутанность “жутким взаимодействием на расстоянии”.

За последние десятилетия появилось множество подтверждений того, что квантовая запутанность работает. В частности, благодаря тесту Белла. Американский физик Джон Белл описал в 1964 году эксперимент, способный проверить квантовую запутанность на практике.

В двух словах тест Белла выглядит просто. Нужна пара “запутанных” между собой частиц. Одна направляется в пункт А, другая – в пункт Б. В каждой из этих локаций состояние частицы измеряется прибором. Настройки прибора выбираются случайным образом. Благодаря этому работа прибора в точке А и, соответственно, влияние, которое измерение оказывает на частицу в этой точке, не могут быть предсказаны в точке Б. И наоборот.

И это работает в лабораторных условиях.

Но некоторые ученые считают, что квантовая запутанность – лишь верхушка айсберга.

Несмотря на то, что квантовая запутанность следует законам квантовой физики, возможно, она является следствием неких более фундаментальных законов природы, о которых мы еще не знаем.

В частности, есть одно обстоятельство, которое вызывает наибольший интерес. Теоретически, квантовая запутанность “работает” даже если расстояние между объектами составляет световые годы.

Это значит, что обмен информацией происходит со скоростью, превышающей скорость света. Эйнштейн утверждал, что это невозможно. Следовательно, нужна какая-то другая теория, которая может объяснить этот феномен, поясняет обозреватель New Scientist Анил Анантасвами.

Различные теории такого рода начали появляться еще в прошлом столетии, но до сих пор ни одна из них не получила достаточного признания.

Канадский физик Люсьен Харди из Института теоретической физики Периметр в Онтарио – один из таких теоретиков. Но его идея заключается в том, чтобы увязать квантовую запутанность с вечным философским вопросом о сознании и материи.

Революционный эксперимент

Харди считает, что помимо прочего квантовая запутанность может быть частью закона природы, на котором базируется работа человеческого сознания.

Харди основывает свою теорию на трудах французского философа и математика Рене Декарта, который в своих работах рассуждал о сочетании материальной и духовной субстанций.

“Разум находится за пределами понимания обычной физики и вмешивается в функционирование материального мира”, - так Харди формулирует идеи Декарта.

Харди считает, что квантовая запутанность играет роль механизма, который связывает разум и материю.

Для того, чтобы доказать эту теорию, Харди намерен осуществить тест Белла, используя в качестве “запутанных” частиц не фотоны и атомы… а людей.

В эксперименте будут задействованы 100 человек, разделенных на две группы. Расстояние между лабораториями, в которых будут размещены группы, составит 100 км.

Каждому участнику эксперимента наденут на голову шлем с устройством для сканирования активности мозга в реальном времени. Эти устройства будут менять настройки сканирования в точках А и Б, улавливая сигнал от человеческого мозга. Фактически, это эксперимент Белла, но с важным отличием.

Харди намеревается провести очень большое количество измерений в точках А и Б. И затем вычленить те из них, в ходе которых сигналы от сканеров мозга меняли настройки приборов в пунктах А и Б после того, как квантовые частицы покидали первоначальную позицию, но до того, как они прибывали в конечную точку и подвергались измерению.

По логике Харди, если корреляция между этими измерениями не будет совпадать с предыдущими экспериментами Белла, это будет означать, что измерения подвергались влиянию процессов, которые не вписываются в стандартную модель современной физики.

“Мы хотим проверить возможность того, что, когда люди принимают некое решение [об изменении настроек], произойдет взаимодействие на квантовом уровне как в эсперименте Белла”, - поясняет Харди.

“Если мы увидим, что решение, принятое человеческим сознанием, вносит изменения в связь, основанную на квантовой запутанности, это будет невероятно, - заключает Харди. - Сложно представить себе более потрясающий результат эксперимента в области физики и дискуссии, которые могут за этим последовать”.

По мнению обозревателя Futurism Дома Гэлеона, такой результат эксперимента может означать, то человеческий разум не является одной из форм материи, которые подчиняются законам физики.

Более того, эксперимент покажет, то разум способен преодолевать физику с помощью “свободы воли”, а сознание напрямую воздействует на материю.

“Если человеческое сознание способно оказывать влияние на материю с помощью квантовых эффектов, это будет означать, что сознание имеет нематериальную природу”, - констатирует обозреватель New Scientist Анил Анантасвами.

Если эксперимент окажется успешным, ученые впервые смогут предметно говорить о связи между сознанием и материальным миром и вообще о природе сознания, считает швейцарский физики Николас Гилсин.

Об этом говорит и сам Харди. “Безусловно, эксперимент не сможет дать четкого ответа на вопрос о том, что такое свобода воли, но он окажет сильное влияние на исследование этого вопроса”, - утверждает канадский физик.