Пусть пользу приносят. Ученые измерили температуру воды в Антарктиде с помощью тюленей

Два вида антарктических тюленей помогли ученым собрать данные о температуре и солености вод вокруг уязвимых ледяных покровов в Западной Антарктиде.

Благодаря тюленям, ученые-экологи из Университета Восточной Англии смогли изучить показатели теплой, соленой и глубокой воды в море Амундсена в Южном океане, пишет Phys.org.

По мере того как лед в Западной Антарктиде тает, считается, что уровень моря может подняться на 3,2 метра, при этом большая часть воды стекает в море Амундсена. Оценки будущего повышения уровня моря сильно различаются, и ученым нужны круглогодичные наблюдения для оценки и улучшения моделей изменения климата.

Сбор данных в летние месяцы относительно прост, но применение кораблей вблизи этого района зимой невозможно, потому что площадь покрыта толстым слоем морского льда. Для решения этой задачи стартовал совместный проект Университета Восточной Англии с Исследовательским подразделением морских млекопитающих в Университете Сент-Эндрюса, которые были заинтересованы в регистрации кормового поведения тюленей.

"Мы мало что знали о том, чего ожидать от этого исследования, ведь это первый случай, когда данные были собраны таким образом в этой области. Нам удалось собрать гораздо больше информации от тюленей, чем за все предыдущие исследования с кораблей в этой области", - говорит Хелен Маллетт, которая возглавляла исследование.

Данные о температуре, содержании соли и толщине слоя воды удалось собрать с помощью специальных датчиков температуры-проводимости, которые закрепили на 14 тюленях: семи южных морских слонах и семи тюленях Уэддела. Всего ученым удалось сформировать базу данных из 6704 измерений.

Ученые пришли к выводу, что в зимний период таяние ледников в Западной Антарктике, которому способствует теплая и соленая вода, может происходить быстрее. Любопытно, что температурные перепады были меньше в области ледника Пайн-Айленд, что может означать, что его разрушению способствуют другие механизмы, а не глубоководные течения.

"Хотя для измерения различий в течение ряда лет потребуется больше измерений, ясно, что привлечение тюленей для сбора данных о таких океанах даст полезную информацию для создателей моделей изменения климата, которые пытаются предсказать, как быстро будут расти уровни моря", - добавила Хелен Маллетт. Команда вернется в море Амундсена в 2019 году, чтобы "заручиться поддержкой другой группы тюленей".

Авторы работы также отмечают, что такой метод сбора данных может быть в дальнейшем полезен не только климатологам, но и морским биологам, изучающим сезонные изменения поведения животных.