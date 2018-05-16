При раскопках в Помпеях впервые нашли лошадь, которая стала жертвой извержения Везувия

Итальянские археологи обнаружили останки боевого коня, который был в вулканическом пепле горы Везувий в Помпеях.

Найти останки, сами того не желая, помогли "черные археологи", сообщает Independent.

Останки животного были найдены за пределами города, в руинах виллы, которая находилась меньше чем в километре к северо-западу от городских стен. В прошлом году полиция обнаружила на вилле следы деятельности черных археологов. После этого археологи совместно с полицейскими занялись тех мест, где побывали преступники, чтобы попытаться сохранить разрушенные или испорченные артефакты.

Ученые сделали гипсовый слепок погибшего животного. Впервые, благодаря подобной технике слепка, стало возможным восстановить полный силуэт лошади, найденной в зоне, которая пострадала от извержения вулкана.

На голове животного сохранились металлические детали уздечки – удила из дорогого железа и бронзовые накладки на затылочном ремне. Исследователи полагают, что это была взрослая лошадь ростом около 150 см в холке. Предположительно, в те времена эта лошадь считалась весьма крупной особью и, вероятно, участвовала в боях.

Кроме останков лошади, при раскопках обнаружили амфоры, кухонную утварь и фрагменты деревянной кровати. Археологи также раскопали могилу человека, который умер после извержения, а также предметы домашнего обихода, включая кувшин.

"Это признак того, что люди продолжали выращивать сельскохозяйственные культуры и жить здесь даже после извержения, производя продукты поверх слоя пепла и камня, которые покрывали и разрушали весь город", - сказал в интервью генеральный директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна.

Министр культуры Дарио Франческини сказал, что открытия были "исключительными".

В 2016 году НВ сообщало, что итальянские археологи воссоздали интерьер дома богатого жителя Помпей Луция Цецилия Юкунда с помощью трехмерного моделирования. Луций жил в Помпеях незадолго до их разрушения от извержения вулкана Везувий в 79 году.